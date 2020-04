número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no mundo passou de 2,5 milhões nesta terça (21), segundo base de dados da Universidade Johns Hokpins (EUA). O número de mortos já passa dos 171 mil.

O aumento tem sido cada vez mais rápido. A China, de onde o novo coronavírus Sars-CoV-2 é oriundo, registrou seus primeiros casos em dezembro de 2019. No dia 6 de março de 2020, já havia 100 mil pessoas no mundo com a Covid-19.

Em apenas 33 dias, em 2 de abril, já havia 1 milhão de pessoas com coronavírus no mundo. Em 13 dias, em 15 de abril, o número de infectados dobrou e chegou aos 2 milhões.

Entre 15 de abril e esta terça (21), 500 mil novos casos foram confirmados. Nesse ritmo, serão 3 milhões de casos antes do fim deste mês.

Até esta terça (21), os EUA tinham o maior número de doentes: mais de 780 mil. Depois vêm Espanha, Itália, França e Alemanha.

Os EUA também são o país com o maior número de mortes por coronavírus. São mais de 37 mil mortes.