Nossa pré-candidatura vem por entender que não estamos devidamente representados no Poder Legislativo

Após receber convite de outras siglas para disputar o pleito em 2020, Moraes Filho afirma que as articulações o direcionaram para ingressar no Partido Socialista Brasileiro (PSB), liderado pelo deputado federal Cássio Andrade.

Na Câmara, o jornalista pretende atuar com políticas públicas de incentivo ao esporte e lazer bem como políticas públicas que atenda aos anseios de toda a sociedade, em especial a classe evangélica. “Além dessas ações, temos a obrigação de fiscalizar com mais rigidez as ações da prefeitura. Nossa pré-candidatura vem por entender que não estamos devidamente representados, e quem almeja mudança no quadro politico atual precisa ter coragem de disputar a eleição e propor a novidade que deseja”, destacou.

O profissional conversou com nossa reportagem e afirmou que está lançando sua pré-candidatura a vereador da capital do boi gordo e promete não fazer vista grossa, se eleito, ao próximo prefeito de Xinguara. “Nós estamos prontos para representar o povo, inclusive já temos agendado mais de 10 projetos que vão beneficiar a população xinguuarense. O PSB nos deu a oportunidade e nosso nome vem se consolidando, entre as camadas sociais, entre os irmãos da caminhada de fé, de amigos e de vários simpatizantes”, afirmou.

Vindo de Castanhal (PA), Moraes Filho trabalha com o jornalismo há mais de 30, tendo passado pela Rádio Rauland AM em Castanhal, Rádio Xinguara AM, TV Record Xinguara, Rádio União FM, Rádio Berokan FM, repórter dos jornais Diário do Pará, Correio do Tocantins, Folha de Carajás, e atualmente está à frente do Jornal Manancial (impresso e online) criado pelo próprio jornalista em 1998.

Moraes Filho contou que já fez pesquisas sobre o cenário político, tendo sido mencionado como um nome forte pela imprensa para um embate político. “Pela nossa avaliação, entendemos que agora é o momento conveniente”, disse o radialista, que também explicou o interesse pelo partido. “É uma grande sigla, tanto que sempre teve representantes na Câmara Municipal. Então, não pensei duas vezes e entendi a proposta séria do PSB. Aqui fui muito bem recebido. Estou feliz e pretendo trabalhar pelo partido e pela sociedade xinguarense”, finalizou.

O advogado Lincon Magalhães e Alair Reis ambos da diretoria do partido em Xinguara receberam com otimismo a filiação e pré-candidatura de Moraes. “Só vem fortalecer a base de pré-candidatos do PSB que se fortalece a cada eleição com a chegada de nomes importantes que acreditam nas propostas do partido. E tudo indica que teremos um bom êxito, nas eleições de novembro e se possível, um vice-prefeito também”, disse o advogado.

Por sua vez, Alair Ferreira também deu boas-vindas a Moraes Filho. É um companheiro que conheço há muitos anos, sempre convidamos para o PSB, e dessa vez deu tudo certo.

Alair pontuou que no PSB de Xinguara o trabalho com a militância sempre foi a preocupação de ter um partido com qualidade e comprometimento. “Temos bons pré-candidatos e nossa militância é a parte mais importante para o PSB, sendo a chave para o fortalecimento, pois precisamos servir a sociedade e acima de tudo ter honestidade”, disse.