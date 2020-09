Prefeito Marquinho(PSDB) de Sapucaia/Pa

As reiteradas práticas de abuso de poder político e econômico estão se tornando frequentes alvos de ações do Ministério Público Eleitoral, como consequente violação da lei eleitoral pelos gestores, que segundo entendimento do MP, desequilibra as condições de disputa nas eleições.

Após denúncia de que estaria violando a lei eleitoral, o promotor de Justiça Eleitoral, Alexandre Azevedo de Matos Moura Costa, expediu notificação ao prefeito de Sapucaia, Marcos Venicios – Marquinho, PSDB, para prestar esclarecimentos quanto a eventual prática de atos que estariam caracterizados como prática de uso da máquina pública e em favor do pré-candidato a qual apoia.

O ato praticado pelo prefeito configuraria compra de votos, de acordo com informações, pois indicava que a entrega de um beneficio do programa do Cheque Sua Casa, estaria sendo usado como forma de que as pessoas recebessem condicionado ao voto no seu candidato, Wilton Lima.

No despacho, expedido, ontem, 17, o promotor de Justiça Eleitoral alertar que a prática, se confirmada, configura crime e atos de improbidade administrativa.