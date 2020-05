té a última segunda-feira (04), o Pará já possuía 4.262 casos confirmados de pessoas com Covid-19. Deste número, 944 possuem idade entre 30 e 39 anos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

O balanço está presente no portal criado pelo Governo exclusivamente para mostrar os dados relacionados à pandemia:

Reprodução

Ainda de acordo com o relatório online, constantemente atualizado, é possível ver que a maior parte dos infectados (58%) são do sexo masculino e que as cidades que mais possuem casos são Belém (2.192 e 186 mortes); Ananindeua (431 casos e 17 óbitos) e Santarém (101 infectados e 6 mortos), não por acaso as 3 maiores em índice populacional do Estado.

NO BRASIL

No Brasil, segundo dados do Portal Covid, do Governo Federal, já são mais de 100 mil casos da doença. No balanço, a faixa etária mais atingida também é de 30 a 39 anos, sendo seguida por 20 a 29 anos, o que evidencia que o coronavírus não contamina apenas idosos, pelo contrário. Seu índice de letalidade também vem crescendo entre os jovens e pessoas a partir de 30 anos.