Semed Xinguara

Em meio à suspensão das atividades escolares em todo o país em decorrência da pandemia do coronavírus e a incerteza em relação a quando as salas de aula poderão voltar a ser ocupadas pelos estudantes, a secretaria de Educação de Xinguara(Semed) vem cumprindo suas atividades com os alunos da rede pública, aplicando atividades escolares através de plataformas Digital.

O secretário de Educação de Xinguara, Genival Fernandes da Silva informou ao site Xinguara Ativa que os alunos que não tem acesso a plataforma digital as escolas vem fornecendo as atividades impressas em formato de apostilas que é entregue aos alunos. Sobre a educação infantil as coordenadoras e professores elaboram as atividades que é entregue aos pais nas creches. confira qui o projeto de intensões pedagogicas a distancia EAD de Xinguara

“Gostaria de informar a população que durante todo esse período difícil que já passamos até o presente momento com todas as medidas para conter a disseminação do coronavírus, a secretaria de educação vem cumprindo com seu papel, e temos a certeza e pedimos a Deus que logo, logo tudo isso irá passar e que possamos voltar com as aulas presenciais em todo nosso país”. Finalizou Genival.

Covid-19 na educação

A pandemia do novo coronavírus se instalou em todos os continentes e provocou a adoção de medidas restritivas pelas autoridades públicas, inclusive pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para frear o avanço da disseminação do vírus. Dentre as restrições, está o fechamento de instituições de ensino.

No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) autorizou a substituição de aulas presenciais por aulas na modalidade de Ensino a Distância (EaD), através da PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Frente ao avanço e ao grande número de infectados, outros países também adotaram a substituição das aulas pela modalidade a distância, como medida de prevenção de aglomerações. Fonte: Xinguara Ativa