Segundo informações, foi na casa de Peter Cassol que a Polícia Federal encontrou quase R$ 750 mil em dinheiro

O Governo do Estado informou, nesta quarta (10), a exoneração do secretário adjunto de gestão administrativa de Saúde, Peter Cassol, sem prejuízo das consequências cíveis e criminais.

Segundo informações do portal O Antagonista, foi na casa dele que a Polícia Federal encontrou quase R$ 750 mil em dinheiro, embalado em jornais, dentro de uma caixa térmica, durante a Operação Para Bellum, deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, no Pará, no Distrito Federal e em mais cinco estados brasileiros. Os agentes não informaram o local em que o montante foi encontrado.