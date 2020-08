O anúncio da pré-candidatura de Gleivan do Tanaka a vereador de Xinguara tem sido muito bem aceito no meio político e junto a população xinguarense.

Pelas redes sociais, Gleivan, vem recebendo diversos apoios: “Você é um ótimo nome para a renovação política xinguarense”, disse uma seguidora em uma publicação feita pelo Instagram.

Gleivan é uma “cara nova” na política. E sabe que a jornada política vai exigir muito esforço.

“É importante a renovação dos quadros políticos na cidade de Xinguara. Eu estou preparado para esse novo desafio na minha vida, e vou colocar o meu nome a disposição do meu Partido e dos xinguarenses”, disse o pré-candidato.

Esta é a primeira eleição que Gleivan do Tanaka concorre fora das bases do PT ao qual ficou filiado por muitos anos. A aposta da nova virada de sucesso de Gleivan, foi o Partido Liberal, que traz o pré-candidato a prefeito Dr Moacir.

https://www.xinguaraativa.com.br/wp-content/uploads/2020/08/34b38573-bd4d-4231-8259-d0820d72f542-1024x682.jpg

https://www.xinguaraativa.com.br/wp-content/uploads/2020/08/34b38573-bd4d-4231-8259-d0820d72f542-150x150.jpg

Destaques

Política

Xinguara

Gleivan do Tanaka se fortalece ainda mais em sua Pré-candidatura

