Gilson Vieira de Sousa Pré-Candidato a vereador

Gilson Vieira de Sousa entrou no cenário político e lança sua pré-candidatura a vereador em Xinguara. Sem dúvida é uma excelente opção para o eleitorado municipal. Já presidiu o Conselho Municipal dos Direitas das crianças e adolescentes, bem como também o Conselho Municipal de Educação, articulador do selo Unicef, o qual o município foi premiado por duas vezes. Também foi diretor da Escola Cinderela, seu ponto forte é a competência e transparência à frente da Secretaria de Assistência Social, sempre pautado por sua gestão democrática por onde passou.

Durante 3 anos de gestão, Gilson realizou inúmeras obras e benfeitorias, podemos citar a construção da sede provisória da Secretaria de Assistência Social, construção do prédio da Casa Lar, reforma da cozinha e salão de eventos do centro de convivência dos idosos, inicio do processo de implantação da Casa lar dos idosos, e como ponto máximo da sua gestão, foi o responsável pela negociação com as instituições responsáveis pela construção e financiamento das Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, obra importante que mudou para melhor a qualidade de vida da população.

Gilson encerrou sua participação à frente da Secretaria de Assistência Social dando exemplo de uma gestão digna, com competência, responsabilidade e transparência. Por todos os papéis já desempenhados em nosso Município. Gilson se diz preparado para o desafio agora como pré-candidato a vereador. “Estou me sentindo bastante motivado com esse novo desafio, porque sei que posso ainda mais contribuir por Xinguara fazendo parte do legislativo no nosso município.”

fonte: Jornal Folha Ativa