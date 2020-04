Na manhã desta segunda-feira (27), morreu aos 84 anos o ex-deputado federal paraense Asdrubal Bentes

Ele estava internado desde a tarde da última quinta-feira (23) no Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, distrito de Belém, com suspeita de Covid-19.

Asdrubal Mendes Bentes era ex-parlamentar de vários mandatos, ex-superintendente do Incra e atualmente assessor da Casa Civil do Governo do Pará.

Advogado formado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e bastante culto, Asdrubal também atuou como professor de Latim décadas atrás.

Fiel torcedor bicolor, foi presidente do Paysandu nos anos de 1991 e 1992. Em 1991, sob seu comando, o Papão conquistou o primeiro título brasileiro de sua história.