Os seis Estados que fazem fronteira com o Pará, em 3 regiões diferentes (Norte; Nordeste e Centro-Oeste) já registraram 2061 casos de coronavírus e 97 mortes.

Na fronteira Oeste, está o panorama mais grave: o Amazonas possui 1206 pessoas que já foram diagnosticadas com Covid-19 e 62 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde até o último domingo (12). A primeira morte registrada, inclusive, foi de um paraense, que residia em Parintins, cidade distante menos de 90 km de Juruti e pouco mais de 220km de Santarém.

Mais ao Norte, o Amapá também vive um triste contexto: até domingo (12), já eram 230 pessoas infectadas, sendo que 5 não resistiram. Enquanto isso, Roraima apresenta 79 casos confirmados, com 3 vítimas fatais.

Já na fronteira com o Nordeste, encontramos o segundo índice mais preocupante entre todos os vizinhos do Pará: com um crescimento assustador, o Maranhão contava até domingo com 398 casos e 24 mortes.

Por fim, nas fronteiras sul-sudeste, observa-se o quadro menos alarmante: no Mato Grosso, são 123 casos confirmados, com 3 mortes. Já no Tocantins, 25 pessoas foram diagnosticadas e, felizmente, todas seguem vivas e passando por tratamento.

