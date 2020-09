Convensão do PL foi realizada na escola Lenival Chavier neste domingo(13)

A Convenção do Partido Liberal(PL) de Xinguara foi realizada neste domingo(13), oficializando o nome do seu candidato a prefeito, Dr Moacir, nas eleições municipais deste ano e do vice na chapa, Vilmones Silva do PSC.

Dr Moacir teve seu nome consolidado pelos filiados, recebendo a missão de disputar as eleições e levar adiante a defesa dos interesses da população com suas propostas de governo.

Marcaram presença na convenção algumas figuras públicas da cidade e região, como o senador da republica e líder do PSC Zequinha Marinho(PSC), Deputado Estadual Chamonzinho(MDB) Deputado Estadual Alex Santiago(PL) Prefeito Osvaldinho Assunção, Lideranças Religiosas do município e vereadores.

Dr Moacir

“Quero aqui agradecer a todos que fizeram presença em nossa convenção, e dizer que juntos, com esse grupo temos, tenho a certeza que alcançaremos a vitória. Falar da Satisfação em receber meu companheiro de chama Vilmones Silva e dizer que cabe á nos a missão de continuar o belíssimo trabalho que nosso prefeito Osvaldinho Assunção vem fazendo por Xinguara.”

Osvaldinho Assunção

O prefeito de Xinguara Osvaldinho Assunção por sua vez falou da importância da população saber escolher o nome do próximo gestor de Xinguara. “Hoje nosso município esta em pleno desenvolvimento, o avanço que tivemos não permite que retrocedemos com uma má escolha do próximo gestor de nosso município, por isso escolhemos o nome certo, o nome de Dr Moacir.”

Zequinha Marinho

O senador Zequinha Marinho falou que é o momento de todos abraçar o projeto de Dr Moacir e alavancar ainda mais a campanha do candidato. “Hoje me sinto muito feliz em estar participando desde momento importante no município de Xinguara”. Quero dizer que o PSC hoje é Dr Moacir, eu sou Dr Moacir e Vilmones, porque sei que com esse grupo que temos, a vitória e certa.”

Além do PL, compõem ainda o bloco de partidos de apoio a candidatura de Dr Moacir o PDT, PSC, PSD, PSDB, DC.

fonte: jornal folha ativa