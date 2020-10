Iraci da Saúde Candidata a vereadora

Iraci da Saúde, é um dos nomes mais cotados nas Eleições 2020 para assumir uma das cadeiras no próximo legislativo de Xinguara. Iraci é candidata a vereadora pelo PL, ao lado dos candidatos do partido de Dr. Moacir. A candidata, acredita que terá mais oportunidade de defender os interesses do setor da Saúde, o qual tem grandes conhecimentos e sabe das principais necessidades.

“Tenho grandes projetos e planos para colocar em prática. Juntamente com nosso grupo, estamos fazendo reuniões periódicas, ouvindo os anseios da população e assim termos base para criar projetos”.

Ela afirma que se eleita, não quer ser apenas mais uma vereadora, mas quer deixar um legado da força da mulher na política Xinguarense. “Vou sair do meu município e levar projetos e sugestões aos nossos deputados estaduais e federais, para que coloquem em suas emendas recursos que contribuam com o desenvolvimento tão sonhado da nossa querida Xinguara”, enfatizou Iraci.

(fonte: Jornal Folha Ativa)