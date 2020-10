Geziel de Paula candidato a vereador

A corrida eleitoral 2020 já começou em Xinguara, pré-candidatos se movimentam em busca de apoios políticos de olho no pleito deste ano. Um dos destaques é Geziel de Paula, de 49 anos, casado, pai de dois filhos.

É pré-candidato pelo Partido Liberal – PL, já foi vereador e realizou inúmeras ações que trouxeram benefícios aos moradores xinguarenses, tendo destaque, a construção de 08 pontos de Moto-taxi na cidade. Conquistou o asfaltamento das ruas Paraná e 1º de Maio.

Foi através de seus trabalhos que o Distrito São Francisco conquistou a Construção do Barracão para a Associação dos Moradores. No esporte, Geziel de Paula, através de emendas parlamentares, conseguiu 03 Quadras de Esporte, uma para São José, outra para Paraiso do Araguaia e mais uma para os moradores do Marajoara 02. Além de construção de quadras, Geziel de Paula realizou a conquista de iluminações para 09 quadras poliesportivas.

Em seu mandato de 2004 a 2008, Geziel de Paula foi o vereador com o maior número de presença em sessões parlamentares. Em entrevista ao Jornal Folha Ativa, Geziel disse que: “Coloquei meu nome à disposição dos xinguarenses porque acredito na política como meio de transformação social e vejo na Câmara de Vereadores a oportunidade de democratizar, dialogar, construir soluções para a população, lutando em favor de uma política íntegra, qualificada, de valores, com fé e Justiça Social. Sou idealista e penso uma cidade cada vez melhor para nossa população”, afirma o pré-candidato.

(fonte: Jornal Folha Ativa)