Luia Candidato a Vereador

Acreditando na garra e determinação, o PSDB lançou Luia como candidato a vereador nessas eleições de 2020 pelo município de Xinguara. Tal decisão vem sendo aprovada e Luia vem recebendo apoio da população por toda parte em suas caminhadas.

Luia, durante o tempo em que foi guarda municipal, fez um trabalho de humanização demonstrando amor e respeito pelos os seus semelhantes. A escolha do Partido pelo nome de Luia, foi por ele ter um coração e os olhos voltado para as questões humanitária, por ter conhecimento do anseio por melhorias do município de Xinguarense.

Luia também tem sido um representante ativo na política de habitação de Xinguara, ele tem 46 anos é pioneiro em Xinguara desde 1979, assistiu, acompanhou e participou do progresso da nossa cidade.

(Fonte: Jornal Folha Ativa)