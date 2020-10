Cição candidato a Vereador

Cicero Almeida, o Cição, afirmou a nossa equipe, que lançou sua Candidatura a vereador pelo PL – Partido Liberal. Convidado por outras siglas partidárias para disputar o pleito em 2020, Cição afirma que, apesar das articulações, ingressou no PL, por acreditar no projeto que o partido tem para fazer a cidade continuar crescendo junto com o candidato a prefeito Dr Moacir.

“É uma satisfação colocar meu nome à disposição para continuar lutando por melhorias nas áreas do esporte, segurança pública e saúde, e projetos que vier em benefício do município em qualquer área. O papel do vereador é ser fiscalizador dos atos do executivo e está no meio do povo vendo as demandas, e a gente pensa nesse sentindo. O vereador tem que está à disposição da população, acompanhado, votando, propondo e aprovando projetos de lei. Às vezes as pessoas pensam que o vereador executa, mas o papel dele é legislar e fiscalizar”, esclareceu Cição.

(Fonte: Jornal Folha Ativa)