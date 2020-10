Edelson Lima Candidato a Vereador

Edelson Lima, Candidato a vereador pelo Partido Liberal – PL, está de volta ao cenário político de Xinguara, para concorrer ao cargo que ocupou entre 2013 a 2016.

Foi justamente no desempenho desta função que Edelson, obteve notoriedade a ponto de se tornar uma liderança política do município. “Escolhi sair candidato, por acreditar num mundo melhor, com liberdade, sem ódio, para poder cuidar das pessoas e promover oportunidades iguais com dignidade e garantir os direitos e justiça social. Fui e sempre atuei em prol das políticas públicas sérias e importantes para as pessoas e para Xinguara”, destaca.

Edelson, em entrevista disse que seu anseio por voltar é para a cuidar das pessoas e garantir os direitos das pessoas junto às políticas públicas e para ajudar nosso pré-candidato a prefeito Dr. Moacir a manter o crescimento da nossa cidade em especial na geração de emprego e renda”, finaliza.

(fonte: Jornal Folha Ativa)