Candidato a vereador Adair Marinho

Adair Marinho foi eleito vereador pela primeira vez no PSDB com 334 votos, sendo o terceiro mais votado na época. Em 2008 se candidatou pelo PDT Se elegendo para o segundo mandato obtendo 661 votos, em 2012 se reelegeu com 485 votos e 2016 com 550 votos sendo 3 mandatos consecutivos pelo PDT. Foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2017 e 2018.

Enquanto Presidente da Câmara Municipal construiu uma praça e um centro administrativo, no valor aproximado de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) com recursos próprios. Fez uma devolução para a Prefeitura Municipal de Xinguara no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para ser utilizado nas climatizações de salas de aula no município de Xinguara.

Foi autor de outros diversos projetos para o município, como projeto bolsa trabalho, instituiu o dia do professor como feriado municipal, criou o dia do moto-taxista, autor do projeto de lei que devolveu o direito a licença prêmio dos servidores públicos que havia sido extinta em 2010. Conseguiu para o município de Xinguara uma patrulha mecanizada, uma ambulância, entre outros projetos.

(Fonte: Jornal Folha Ativa)