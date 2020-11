Wilton Lima está sub judice por irregularidade na prestação de contas reprovadas pelo TCE-PA

A reprovação das contas do candidato Wilton Lima pelo Tribunal de Contas do Estado – TCEPA está nas mãos da Justiça Eleitoral, por constatação de irregularidades no uso de dinheiro público, Termo de Convênio ASIPAG nº 123/210, celebrado entre a Associação dos Moradores Unidos de Sapucaia e Produtores Rurais – AMUSPR e a Ação Social Integrado ao Palácio.

O TCE-PA, de acordo com o processo nº 2014/51276-5, julgou pela rejeição das contas do referido Convênio, o que automaticamente suspende os direitos políticos do candidato Wilton Lima, o que o fez concorrer sub judice.

Nestas condições, Wilton Lima poderá ter sua candidatura cassada a qualquer tempo, ou ainda, a nulidade dos votos que forem destinados a ele.

“No entanto, o requerido encontra-se inelegível, na forma do art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/90 (redação da LC 135/2010). Isso porque, nos autos do processo nº 2014/51276-5, o ora Recorrido teve suas contas rejeitadas pelo TCE-PA, em decisão definitiva e irrecorrível da respectiva Corte”.

Para comprovar a situação do candidato Wilton Lima, o TCE-PA divulgou a lista dos nomes que se encontram em situação julgados e impossibilitados de concorrem a cargo público, “importa observar ainda que, o Impugnado configura na lista encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE-PA ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, com relação nominal de gestores tiveram suas constas julgadas irregular e com devolução de valores”.

De acordo com entendimento de especialistas em direito eleitoral, “são inelegíveis, para qualquer cargo, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes”