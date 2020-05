Vereador Sergio Soares (PL)

Sem ter aulas, a prefeitura de Sapucaia, no sudeste do Pará, já acumula parte dos recursos recebidos do Programa de Alimentação Escolar, com aproximadamente 24 mil reais em caixa.

Sabendo das necessidades de boa parte das famílias, o vereador Sérgio Soares, PL, apresentou projeto na Câmara Municipal para que o prefeito Marcus Venicius – Marquinhos, aplique os recursos na compra de alimentos e destine em forma de cesta básica àqueles que estejam comprovadamente passando por carência alimentar.

“Os problemas existentes em razão da Pandemia, tem gerado dificuldades a boa parte da população, não sendo possível deixar de atender nesse momento, tendo recursos que deveriam amparar essas crianças e suas famílias”, justificou o autor do projeto.

Após a tramitação e aprovação, os vereadores expressaram suas considerações a respeito do projeto, por ser de inteiro interesse público.

O vereador Luciano Gomes, deu os parabéns a iniciativa do vereador Sérgio, que vem em boa hora para suprir necessidades.

Já a vereador Elivânia, que também parabenizou o vereador Sérgio, foi enfática ao dizer que “quando a fome bate, não dá pra esperar”, considerando que não é possível esperar tanto tempo para que o poder executivo tome as providencias necessárias e venha atender a população.

“É bem visto esse projeto de indicação”, disse o vereador Cleuton Moraes, que é da base aliada do prefeito Marquinhos.