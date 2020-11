Primeiro turno das eleições ocorre no próximo dia 15. | Abdias Pinheiro/ASCOM/TSE.

Os candidatos Edmilson Rodrigues (PSol) e José Priante (MDB) continuam com enorme vantagem à frente dos demais candidatos na corrida eleitoral à Prefeitura de Belém, segundo os novos números da pesquisa DIÁRIO/Instituto Acertar, divulgados hoje. A terceira rodada do levantamento aponta que, a menos de duas semanas das eleições para escolher o novo prefeito de Belém, os deputados federais caminham para decidir o pleito no segundo turno. Edmilson aparece com 36,3% nas intenções de voto na intenção estimulada. Na rodada anterior, o psolista tinha 37,1%. Já Priante subiu 2,3 pontos. Ele pulou de 14,9% para 17,2%. Ambos oscilaram dentro da margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Considerando os votos válidos, Edmilson teria 42,9% contra 20,3% de Priante.

Outros cinco concorrentes também oscilaram na pesquisa estimulada e estão em empate técnico no limite da margem de erro. Thiago Araújo (Cidadania), que concorre com o apoio do prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB), está em terceiro com 8,4%, seguido pelo delegado federal Eguchi (Patriota) com 6,5%. Em quinto aparece Cássio Andrade (PSB) com 5,1%, seguido de Vavá Martins (Republicanos) com 4,9% e Gustavo Sefer (PSD) com 4,8%. Distante, aparecem Mário Couto (PRTB) com 0,6%, Cleber Rabelo (PSTU) com 0,4%, além do Dr. Jerônimo (PMB) com 0,2%, mesma pontuação de Guilherme Lessa (PTC). Em último está Jair Lopes (PCO) com 0,1% na intenção de voto.

A pesquisa foi registrada junto ao TSE e TRE/PA, com número PA-06027/2020, em cumprimento ao que dispõe o art. 33º e seus §§ 1º e 2º da Lei nº 9.504/97, do art. 7º da Resolução TSE nº 23.364/2012, assim como das demais resoluções que disciplinam os procedimentos relativos ao registro e à divulgação de pesquisas de opinião pública, realizadas para conhecimento público, relativas às eleições ou aos candidatos.

ESPONTÂNEA

Foi realizada no período de 30 de outubro a 2 de novembro. A margem de erro é de 3,5% sobre os resultados gerais da pesquisa, com intervalo de confiança de 95%. Foram realizadas 820 entrevistas nos oito distritos administrativos, que formam a dispersão geográfica de Belém. Como na rodada anterior, essa nova pesquisa mantém ainda um alto número de indecisos. Na estimulada, essa margem é 7%. Na espontânea, ainda é considerado alto o índice dos indecisos: 29,5%.



Nela, o candidato do PSOL mantém a liderança com 27,1%, seguido por Priante, com 12,1%. Thiago Araújo aparece em terceiro com 6%, à frente do delegado Eguchi, com 5,1%, Cássio Andrade com 3,8% e Vavá Martins, com 3,7%. Outros nomes somam 3,7% e os entrevistados que revelaram que iriam votar em branco ou nulo somaram 9%.