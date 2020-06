Cronograma passou a vigorar ontem (8) | Bruno Cecim/Arquivo Ag.Pará

Para dar mais conforto, agilidade e segurança no serviço prestado aos clientes do Fundo Esperança, o Banco do Estado do Pará (Banpará) iniciou, ontem, um cronograma especial de atendimento, seguindo o mês de aniversário dos beneficiários do Programa. Para as pessoas jurídicas, será levado em consideração a data de nascimento do sócio representante da empresa.

Os nascidos em janeiro estiveram presente nas agências ontem, os que fazem aniversário em fevereiro terão esta terça-feira (09) como dia programado para o atendimento e assim por diante até a continuação dos meses do ano. Quem não puder comparecer na data equivalente ao seu mês de nascimento, será atendido ao final da sequência. Não é necessária aglomeração, todos serão recebidos.

As agências estiveram de portas abertas no sábado (06), para atender os clientes que solicitaram a linha de crédito estadual. O atendimento ocorreu de 8h às 14h e contabilizou 2.479 benefícios e mais de R$ 4,6 milhões em recursos liberados. Da mesma forma será feita na quinta-feira (11), feriado de Corpus Christi, com o mesmo objetivo.

O Fundo Esperança é uma medida do Governo do Estado, gerenciada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e operacionalizado pelo Banpará, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PA), que busca amenizar os impactos financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus a micro e pequenos empresários, trabalhadores informais e da economia criativa.

São R$ 200 milhões disponibilizados pelo governo estadual, mais de R$ 100 milhões já sacados e mais de 48 mil cadastrados já receberam o benefício, entre pessoas físicas e jurídicas.

Desde o início do atendimento ao público-alvo, as equipes do Programa vêm atuando com total atenção para evitar aglomerados de pessoas, adotando o distanciamento de 1,5 metro dentro das unidades bancárias.

Pagamento

Calendário conforme o mês de nascimento

Dia 08.06.2020 – Janeiro

Dia 09.06.2020 – Fevereiro

Dia 10.06.2020 – Março

Dia 11.06.2020 – Abril

Dia 12.06.2020 – Maio

Dia 15.06.2020 – Junho

Dia 16.06.2020 – Julho

Dia 17.06.2020 – Agosto

Dia 18.06.2020 – Setembro

Dia 19.06.2020 – Outubro

Dia 22.06.2020 – Novembro

Dia 23.06.2020 – Dezembro