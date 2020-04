oliciais militares do Grupamento Tático Operacional (GTO), da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (14ª CIPM), apreenderam diversos materiais dentro de uma casa, no município de Bujaru, no nordeste do Pará. A casa era utilizada como esconderijo por dois homens que atuavam no tráfico de drogas na região, integrantes de uma facção criminosa.

Os policiais receberam informações, na manhã deste sábado (11), de que homens que praticavam roubos na Rodovia PA-140 e nas vicinais do município de Concórdia do Pará estariam escondidos na localidade “Vila do Braço”, em Bujaru, na casa de um traficante conhecido como “Tio Ponte”.

Ao chegarem ao local, as equipes do GTO cercaram a residência, mas foram surpreendidas por disparos vindos de dentro da casa. Na troca de tiros, dois homens foram atingidos e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Dentro da casa foram encontradas 221 pedras de oxi, 49 trouxas de maconha e três de cocaína, além e duas escopetas, calibres 12 e 28, usadas para atirar contra os policiais, quatro munições, uma motocicleta preta e R$ 86,00 em dinheiro. Todos os materiais foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Bujaru.

Um dos acusados, conhecido como “Tio Ponte”, estava foragido do Sistema Penitenciário desde 2017 e liderava o tráfico de drogas em Bujaru e região. O outro, conhecido como “Biba”, também estava envolvido no tráfico.