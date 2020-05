Prefeitura Municipal de Sapucaia

A Lei Federal 13.987, aprovada no mês de abril, determina que os municípios realizem a distribuição de alimentos da merenda escolar aos alunos da rede pública de ensino que estejam sem aulas.

Como a merenda escola é uma das garantias alimentícias de milhares de crianças em cada município, ainda há prefeituras que resolveram burlar a lei nesse momento de pandemia do novo Corona Virus.



Sem considerar às necessidades, a prefeitura de Sapucaia, no Pará, município com aproximadamente 6 mil habitantes, resolveu não atender a nova lei, deixando de atender às necessidades dos 1233 alunos da principal escola municipal. Este número de alunos são de levantamento feito junto ao Senso Escolar de 2019.



Pela lei, os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República no início do mês de abril, veio com a finalidade de amparar os alunos em razão de suas carências por não estarem frequentando as aulas.



Apesar da lei, a prefeitura de Sapucaia alegou que não possui estoque de alimentação escolar, sem apontar qual seria a destinação dos recursos do Programa de Nacional de Alimentação Escolar, repassados pelo Governo Federal.

A nota publicada pela prefeitura no site oficial tem deixado a população indignada por desconsiderar as necessidades dos alunos, em razão da suspensão das aulas. O Conselho de Alimentação Escolar teria decidido por não oferecer os alimentos aos alunos, porém desconsiderando a responsabilidade de cumprir a Lei Federal.



Nos termos da lei, “Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae.”

RECURSOS

Com a distribuição de recursos para os estados e municípios, pelo Governo Federal, o município de Sapucaia estará recebendo o montante de R$ 639.561,29 (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte nove centavos).

O recurso deve ser aplicado exclusivamente no combate ao Covid-19, com ações planejadas de acordo com as determinações que devem ser seguidas pelas normativas estabelecidas para uso da verba que é proveniente do governo federal após aprovação pelo Congresso Nacional.