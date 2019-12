Buscar recursos em Brasília é uma das tarefas que o prefeito Osvaldinho Assunção compreende como necessárias, pois é lá que se consegue dialogar com os deputados ou senadores, que são responsáveis por destinar emendas para o município.

Entre uma ida e outra, Osvaldinho tem conseguido garantir junto a bancada paraense, emendas que vão dando condições de investimentos em diversas áreas no município, seja na infraestrutura, saúde, educação, mantendo as ações permanentes para o desenvolvimento de Xinguara.

Recursos que são aplicados na construção de pontes, recuperação de estradas, entre outras áreas, como também na aquisição de equipamentos, como por exemplo os maquinários que são usados pela secretaria de Obras.

Em Brasília, Osvaldinho esteve com o senador Zequinha Marinho, de quem tem recebido apoio em todos os sentido. Para o prefeito, Zequinha é um amigo de Xinguara, com destinação de recursos desde quando ainda era deputado, passando em seguida a ser pela deputada Júlia Marinho e agora pelo próprio senador.

“Parte das obras que estão sendo executadas no município, são provenientes de emendas do casal Marinho, por meio de emendas que há anos vem beneficiando Xinguara”, afirmou Osvaldinho.

Obra marcante

Uma das obras que tem sido acompanhadas de perto pelo prefeito Osvaldinho, considerada por ele como uma ação que vai ser uma das marcas da sua gestão, é a da represa do setor Jardim Mariazinha.

Lá, onde foram colocados milhares de peixes, para, no momento oportuno, de acordo com o prefeito, se tornar um espaço de lazer, que será entregue à população como um local de pesque público.

A obra já vem sendo executada em volta da represa e terá, conforme o projeto, um espaço para caminhada e de lazer. A área é bem extensa, que se tornará um dos cartões postais da cidade.

Para o prefeito, todo esforço na construção no entorno da represa do setor Mariazinha é para garantir que a população tenha uma área que seja familiar, onde os pais possam passear com as crianças e poderem usufruir de uma infraestrutura construída pela prefeitura como um bem público.

FONTE: JORNAL FOLHA ATIVA