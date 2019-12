As praias do rio Araguaia, em época de veraneio, bastante frequentadas, principalmente no mês de julho, período em que são realizadas grandes festividades e apreciadas por inúmeras pessoas que usufruem dessa beleza natural.

Apesar de ser considerado um lugar muito apreciativo, muitos ainda deixam de cuidar e causam danos ao meio ambiente, não recolhendo o próprio lixo assim que encerram os acampamentos.

Preocupado com os danos que o lixo deixado por banhistas prejudique o meio ambiente, um grupo de amigos resolveu fazer uma limpeza e com isso recolheram uma grande quantidade de sujeira na praia do Sossego, mais conhecida como a “Praia dos Ricos”.

Cacos de vidro, plásticos e outros objetos foram retirados do local, garantindo a limpeza e a conservação do meio ambiente.

Para os idealizadores da iniciativa, manter a limpeza da praia é fundamental para assegurar a um lugar saudável e sustentável para o uso e preservação a uma das maiores belezas da região.