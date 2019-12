Um dos últimos assuntos da política Xinguarense trouxe às manifestações dos prós e contras ao julgamento das contas do ex-prefeito José Davi Passos.

Recém “chegadas” à Câmara Municipal, recebidas do Tribunal de Contas dos Municípios – TCMPA, que agora tem prazo para serem julgadas, foram lidas no dia 13, passando a correr prazo de 20 dias para que a Comissão de Finanças e Orçamento emita parecer, indo a plenário no dia 20 de dezembro, conforme convocação de sessão extraordinária pelo presidente Dorismar Altino Medeiros.

Davi começou a entrevista respondendo ao jornalista Antônio Guimarães, que é pré-candidato a prefeito de Xinguara, afirmando que por ocasião da conferencia do PCdoB, partido ao qual está filiado, ele disse que teve seu nome apresentado e aprovado para disputar às eleições de 2020. Ao longo da entrevista falou de suas obras, quando prefeito por dois mandatos.

Sobre a situação em que se encontra ao ter suas contas em processo de julgamento pela Câmara Municipal, Passos se diz perseguido, ao considerar estranho o fato de que o relator do TCMPA, Conselheiro Sérgio Leão tenha se apressado em emitir parecer pela reprovação das contas, não apontando nenhuma condição de desvio de recursos.

Considerou estranho, ainda, que tenha vindo as contas de 2010 e 2011, enquanto que de anos anteriores não tenham sido encaminhado à CMX.

Para sua defesa, Passos se diz confiante e que provará que não desviou nenhum recurso e que em suas caminhadas pela cidade tem encontrado apoio com declarações de pessoas em seu favor, quando lhe dizem “eu tenho andado muito nas ruas, nas minhas visitas e o povo dizendo: ‘nós estamos de olho porque a gente quer que o vereador seja justo’”.

A entrevista foi publicada no Canal do Portal Start no Youtube. Para assistir, na íntegra, acesse https://youtu.be/LEv5DNQFbo0

Xinguara Ativa