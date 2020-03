O Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, esclareceu, durante entrevista coletiva concedida na tarde deste domingo (22), que os dois novos casos registrados de Covid-19 no Pará são “importados”, ou seja, o contágio foi feito em outros Estados (neste caso, em São Paulo e no Rio de Janeiro). Helder também falou sobre novas medidas para tentar conter a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o governador do Pará, a mulher de 44 anos, de iniciais A.R.T.L, esteve no Rio de Janeiro e fez conexão em São Paulo. Ela chegou a Belém no último dia 16 de março. Já o homem de 53 anos, de iniciais A.A.C.N.F, esteve em São Paulo, em um evento no qual outros casos foram positivados, e chegou a Belém no dia 16 de março.

Sespa Pará @SespaPara A @SespaPara confirma mais dois casos de Covid-19 no Pará.

Uma mulher de 44 anos e um homem de 53 anos. Ambos estão com quadro de Saúde estável. 2.685 Informações e privacidade no Twitter Ads 1.339 pessoas estão falando sobre isso

Helder conversou por telefone com os pacientes, antes da coletiva, e os estados de saúde deles são considerados estáveis. Os dois estão em isolamento domiciliar,e os familiares e pessoas próximas estão sendo monitoradas, esclareceu o governador.

Com os novos casos, são 4 pacientes confirmados com o Covid-19 no Pará, 207 casos em análise e 101 casos descartados.