A Secretaria Municipal de Educação de Xinguara, decidiu suspender as aulas em toda a rede municipal de ensino a partir desta quarta-feira (18) de março, em razão da pandemia do coronavírus.

De acordo com o Secretário Municipal de Educação, professor Genival Fernandes, a decisão é atendendo orientação do governo do estado, que decidiu suspender as aulas da rede pública de ensino até o dia 31 de março em todo estado.

NOTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

A Secretaria de Educação de Xinguara vem a público comunicar a toda a população que as aulas da rede pública de ensino estarão suspensas a partir de amanhã, 18 de março até o próximo dia 31.

A Semed toma essa medida atendendo às diretrizes dos órgãos de saúde e, sobretudo, em respeito a todos os alunos e seus familiares, assim como todos os nobres servidores da Educação de Xinguara. Fiquem em casa e cuidem uns dos outros.

Deus abençoe a todos

Muito obrigado!

Genival Fernandes

Secretário de Educação de Xinguara.