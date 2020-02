Na composição de grupo, como fortalecimento para a disputa eleitoral, um dos elementos é o reconhecimento do potencial e da sinceridade, razões que levaram o vereador Sergio Soares a aderir ao nome do pré-candidato prefeito de Sapucaia, Cleiton Garcia.

Sergio tem história de participação no esporte sapucaense, bem como na política, quando deu a sua parcela de contribuição a frente da secretaria de Obras, realizando um trabalho com elevado reconhecimento popular.

Com a experiência de ter exercido o cargo de secretário, a população lhe retribuiu o elegendo como vereador em 2016, sendo o mais votado na história política do município, obtendo a expressiva votação de 321 votos.

No transcorrer do seu mandato, Sergio foi observando que a existência de maior atenção aos anseios da população, como por exemplo, são situações, segundo ele, que exigem respeito da parte de quem ocupa cargo público.

Nas suas relações com a população, por conta do exercício do mandato de vereador, Sérgio tem observado também, como análise politica e seguidos diálogos, sua aproximação do pré-candidato Cleiton Garcia, tornando-se um dos principais aliados para as eleições deste ano, ao que as conversas aconteceram e logo formou-se uma composição que tem gerado boas expectativas entre os correligionários e apoiadores.

Junto ao deputado estadual Miro Sanova e ao então secretário de Estado de Agricultura, Giovane Queiroz, obteve importantes conquistas, quando conseguiu recursos, sendo por meio de emenda, como foi o caso de um trator equipado com implementos agrícolas, para servir aos produtores.

Conseguiu também uma motocicleta para a secretaria Municipal de Obras, contribuindo para melhor realização dos serviços.

Além disso, conseguiu materiais que contemplaram a área do esporte, com bolas e jogos de camisas.

Como se tornou um dos nomes com atuação de destaque no cenário político sapucaense, Sérgio passou a ter o seu nome indicado para uma composição, nas eleições deste ano, em que tem como pré – candidato a prefeito, Cleiton Garcia.

fonte: Jornal Folha Ativa