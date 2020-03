Prefeitura de Xinguara, no Pará, divulgou a Dispensa de Licitação Nº 002/2020 que confirma a autorização para contratação da banca organizadora do seu mais novo concurso público. O documento informa ainda que o edital servirá para provimento de cargos do quadro efetivo, e também formará cadastro reserva.

Ao que tudo indica, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) deve assinar o compromisso com o município aguardando as próximas publicações oficiais do órgão.

Vale lembrar que o documento anterior que foi publicado no Diário Oficial da União, na edição de 22 de janeiro de 2020, referente ao processo licitatório do tipo concorrência nº 001/2019 foi anulado. Ele tinha como objetivo contratar empresa especializada para execução dos serviços técnicos de planejamento, organização e elaboração do concurso, mas o processo acabou sendo anulado em razão de ilegalidades com fundamento no caput do Artigo 49, da lei 8.666/93 e alterações posteriores.

O último concurso da Prefeitura de Xinguara foi realizado em 2009 e promovido pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP. Na época foram ofertadas 1.239 vagas distribuídas em diversos níveis de escolaridade.

Acesse este link para inscrição http://www.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=191