Já estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará. Ao todo, serão preenchidas 982 vagas, sendo 255 imediatas e 727 para formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. Segundo o edital, os salários iniciais oferecidos partem de R$ 1.039 e chegam a R$ 7 mil. Há vagas para candidatos em todos os níveis de escolaridade.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão recebidas até o dia 1º de março de 2020, exclusivamente pela internet, através do site da banca organizadora do processo de seleção,

que é www.icapto.com.br

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, nos valores de R$ 80 (ensino fundamental), R$ 90 (níveis médio e técnico) e R$ 120 (formação superior), e efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de

funcionamento do banco.

Para nível superior há postos de administrador, assessor jurídico, assistente social, contador, engenheiro civil, enfermeiro, especialista em ortodontia, farmacêutico hospitalar, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médicos, nutricionista, odontólogo, psicólogo, professores, pedagogo e procurador.