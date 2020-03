O Poder Legislativo do município de Brasil Novo, na região sudoeste do Estado, afastou, por 90 dias, o prefeito Alexandre Lunelli (PSC). A representação de prática de infração político-administrativa contra o gestor foi aprovada por 5 votos. Dois votaram contra.

Na sessão ordinária realizada na manhã desta sexta-feira, 21, os parlamentares acataram denúncia de um cidadão de Brasil Novo. No documento encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores, o radialista Sidalécio Souza da Silva Carvalho diz que “na qualidade de chefe do Poder Executivo Municipal, ele deve responder aos pedidos de informações feitos através de requerimentos aprovados pelo Poder Legislativo Municipal nos prazos previstos na Lei Orgânica Municipal, sob pena de cometer infração político-administrativo”.

Em outro trecho, o denunciante alega que “desde que assumiu o mandado em 2017, o prefeito vem deixando de responder grande parte dos pedidos de informações aprovados pelo Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, em total desrespeito ao Poder Legislativo Municipal, que é o principal responsável pela fiscalização dos recursos financeiros destinados ao município”.

A denúncia foi protocolada na quinta-feira, 20. E na sessão de sexta-feira, o prefeito sofreu o afastamento por 5 a 2. Em seguida, a mesa diretora sorteou os nomes dos parlamentares que comporão a Comissão Processante. Coube ao vereador Weber Makes Carneiro presidir a comissão, a relatoria com a vereadora Jiovana Lunelli e o vereador Walter Soares, como secretário. A Comissão Processante terá um prazo de 90 dias para apurar a denúncia e apresentar um parecer sobre a continuidade ou não do processo de cassação do gestor, que deve ser apreciado e votado pelos demais vereadores.

O vereador e presidente do Poder Legislativo, Antonio Aurino Martins (MDB), explicou que o afastamento do prefeito está baseado no que determina a Lei Orgânica do município. Uma sessão extraordinária já foi marcada para as 19 horas desta sexta-feira para empossar o vice-prefeito, Geraldo Lorenzone Júnior.

A Reportagem tentou contato com os números celular e fixo da Prefeitura de Brasil Novo, mas não obteve conexão. (Antonio Barroso)