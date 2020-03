A Polícia Civil do Pará informou que identificou um suspeito de envolvimento na morte de Raimundo Paulino da Silva Filho, 51 anos, ex-vereador de Ourilândia do Norte, sudeste do Pará. A vítima foi assassinada no sábado (22), com um tiro na cabeça.

O Instituto Médico Legal (IML) libera o corpo da vítima na manhã deste domingo (23). Equipes das Polícias Civil e Militar realizam diligências em busca dos autores dos disparos. Agentes da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) já estão na região para auxiliar na investigação do caso.

O ex-vereador era conhecido como “Paulino do PT”, mas foi expulso do partido no mandato de 2013 à 2106, por desobediência às diretrizes do grupo.

