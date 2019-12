O Partido Liberal realizou sábado, 23, um encontro regional, ocasião em que foram apresentadas as pretensões do partido visando às eleições municipais de 2020.

O presidente estadual do Partido e deputado federal, Cristiano Vale, esteve presente e falou sobre o fortalecimento que a sigla vem buscando para ter condições de disputar as eleições municipais e sair como um dos maiores partidos no pleito eleitoral.

Vale ressaltou que o partido tem uma representatividade regional e em nível federal estando como um das maiores legendas, fez um breve histórico sobre a trajetória nos últimos anos, desde que seu pai, o ex-deputado Anivaldo Vale, assumiu a direção estadual, passando pelo atual vice governador, Lúcio Vale, à época deputado federal.

Cristiano disse está honrado pelo partido ocupar hoje ter um vice governador, mostrando-se otimista para o que está projetado, que é ter pelo menos 65 candidatos a prefeito ou a vice nos 144 municípios paraenses.

Lideranças políticas regionais participaram do encontro, cerca de 1.300 pessoas, que viram além do deputado Cristiano, o deputado estadual Alex Santiago, se apresentarem como as forças políticas que trabalham para alavancar as pretensões do PL, firmando parcerias que vão possibilitando o partido alcançar mais espaços.

O encontro foi realizado na cidade de Xinguara, que teve como ponto um dos atos principais, a apresentação do médico Moacir Pires de faria, como filiado e o nome do partido como pré-candidato a prefeito no município.

Entre os políticos presentes, estiveram também, o prefeito de Xinguara Osvaldinho Assunção, vice-prefeito Raimundo Moto Taxi, prefeita Lucinéia do município de Bannach, prefeito de Rio Maria Paulinho, os Pré-Candidatos a prefeitos Vilmones Silva (PSC) Janaina(PSD) é Davi Passos(PCdoB). Vereadores de Xinguara Jacó(PSD) Irmão Jeca(DEM) Olair Reis(PSB) Ebia Costa(PSB) Leandro Gomes(PSDB) Raimundo da Serraria(PSDB) Adair Marinho(PDT) Cleomar da Vale(PSC) Manga(PSC) e vereadores de vários municípios e secretários municipais.

A direção do partido em Xinguara foi representada por Deusdete Neto. Neto agradeceu a todos os presentes e disse que o partido vem crescendo no município fruto da credibilidade da nova direção, que vem se empenhando para ter um grupo forte para a disputa eleitoral de 2020, declarando-se agradecido pela chegada do médico Moacir Pires de Faria, reforçando o projeto do partido que já sai fortalecido para a disputa eleitoral de 2020.

O prefeito Osvaldinho Assunção ao falar da sucessão municipal, disse que o grupo que compõe a sua base, tem cinco nomes como pré-candidatos a prefeito, mas focou suas palavras em torno do nome do pré-candidato Moacir.

Já o deputado Alex Santiago enfatizou algumas conquistas obtidas como fruto do trabalho que tem realizado em parceria com o deputado federal Lúcio Vale, “em poucos meses de mandato já viabilizamos mais de 2 milhões de reais para a região com recursos para diversas áreas, como ajuda de custeio, por exemplo.

Ao falar sobre Xinguara, Alex disse que o município precisa continuar no caminho certo, destacando a necessidade de que todos se empenhem para formar uma composição comprometida para dar continuidade ao desenvolvimento em todas as áreas, declarando que “Dr. Moacir é um nome que agrega essa condição, de ser um prefeito que venha exercer com responsabilidade um mandato que evitará qualquer tipo de retrocesso”, enfatizou. Santiago agradeceu a presença do ex-prefeito Davi Passos, enaltecendo o ex-gestor, frisando o seu legado a frente do executivo municipal.

Ao final, Alex Santiago abonou a filiação do médico Dr. Moacir Pires e de outros nomes que já estão na condição de Pré – candidatos a vereadores.

“Quero dizer que o PL é base do governo do estado, portanto, temos essa parceria e com isso podermos fazer o melhor possível por esta cidade, tendo o Dr. Moacir como prefeito de Xinguara”, disse Santiago.

Dr. Moacir, fez os agradecimentos a todos os presentes, relatando suas parcerias, incluindo com o PDT, acreditando na possibilidade de ter vários partidos numa composição visando a disputa às eleições municipais de 2020.

“Substituir um mau prefeito é fácil, mas substituir um bom prefeito é um grande desafio”, disse Moacir em referência ao atual prefeito Osvaldinho Assunção, engrandecendo a gestão que vem realizando um trabalho que tem feito a diferença em Xinguara.

“Coloco aqui o meu nome à disposição do partido e da população para no ano que vem ter a oportunidade de fazer um trabalho sério pela população”.