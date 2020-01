O pagamento do abono PIS/Pasep para 2020 terá um aumento no valor final. Para quem vai sacar o dinheiro nos próximos dias, o valor pode chegar até R$ 1.045, valor referente ao último aumento do salário mínimo, anunciado pelo Governo Federal na última terça-feira (14), e válido a partir do dia 1º de fevereiro.

Para saques ainda neste mês de janeiro, os pagamentos ainda serão feitos no valor de até R$ 1.039, piso nacional em vigência atual. Isso acontece porque o valor a ser considerado para o pagamento do benefício tem como base o salário mínimo vigente na data de retirada do dinheiro. Ou seja, os trabalhadores nascidos nos meses de março, abril, maio e junho, além dos servidores com inscrição final entre 6 e 9, receberão até R$ 47 a mais do abono PIS/Pasep; tendo como base o mínimo inicial de R$ 998, de 2019.

Porém a quantia é válida apenas para quem trabalhou 12 meses completos, com carteira assinada no ano de 2018. O cálculo para os outros meses vai levar em consideração o valor mínimo pago por 30 dias trabalhados (87 reais), calculado a quantidade de meses em exercício da função.

Calendário PIS/Pasep 2020

O benefício é destinado tanto para os funcionários de empresas privadas (PIS) quanto para servidores públicos (Pasep), o valor pago é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base.

Onde posso sacar?

Em agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que são os bancos encarregados pelo pagamento do abono PIS/Pasep.

PIS

O benefício pode ser retirado em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal ou em agências lotéricas – necessário Cartão Cidadão + senha.

Opções sem o cartão são realizadas em agências Caixa com apresentação de documento de identificação;

Para quem já possui conta corrente na Caixa, o valor referente ao abono é depositado automaticamente na conta que estiver ativa.

Pasep

O benefício pode ser retirado em qualquer agência do Banco do Brasil. Mas, atenção! É importante portar um documento de identificação com foto para realizar o saque.

Trabalhadores que possuem conta ativa no banco, recebem o valor automaticamente na conta.

Calendário

No caso do PIS, os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho de 2019, com os nascidos naquele mês. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019/2020 é 30 de junho deste ano.

Consulta

O valor do abono salarial do PIS pode ser consultado no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa ou pelo Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800 726 0207.