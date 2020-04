Otaciano Chavier Rodrigues um dos fundadores do Distrito Xinguararense de São Jose do Araguaia acaba de se lançar como Pré-candidato a vereador, e entra de vez na briga por uma das cadeiras no legislativo de Xinguara. O pré-candidato que é do grupo de Dr. Moacir agora passa a compor o quadro do PSD Xinguara.

Otaciano é de uma família tradicional no distrito, na qual vem em peso no apoio em seu projeto politico. Em uma reunião na qual aconteceu neste ultimo dia (30) com a presidente do partido Janaina Pereira, juntamente com o prefeito Osvaldinho Assunção, decidiram como certa a decisão do lançamento a Pré-candidatura de Taciano.

Otaciano conta que quando chegou ao distrito juntamente com outros moradores limpava o local e marcava passo a passo os lotes para as pessoas que ali começavam a chegar e construíram suas casas.

“Me sinto muito privilegiado em fazer parte da História de São José do Araguaia. Agora lanço meu nome como Pré-candidato a vereador e poder contribuir ainda mais meu distrito que tanto amo”. Finalizou Taciano.