Está sendo aguardado com expectativa em Rio Maria o deputado estadual Raimundo Santos, do Partido Patriota, para participar da pré-candidatura à prefeita de Rio Maria da ex-vereadora Cleide do Salão, nas eleições deste ano.

O grandioso evento político acontece no próximo sábado (01/02/2020), a parir das das 3 horas da tarde, no plenário da Câmara Municipal, inicialmente com uma reunião do deputado com as lideranças do Patriota das regiões sul e sudeste do Pará. Já às 07h30 da noite, ocorre o reunião de lançamento da pré-candidatura de Cleide do Salão, nas dependências do Barracão Comunitário Divino Pai Eterno, no bairro Remor, com as presenças de lideranças políticas, comunitárias, autoridades locais e convidados.

O presidente municipal do Patriota em Rio Maria, Isnaldo Alves, juntamente com os demais membros e diretores do partido, são os organizados do encontro, que tem como principal objetivo juntar forças políticas para as eleições locais, assim como, mostrar o crescimento do Patriota em Rio Maria e em toda região sul do Pará. (com informações Edmar Brito)