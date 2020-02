Centenas de pessoas, entre sociedade organizada e filiados do Patriota 51 de Rio Maria e região, prestigiaram o evento de lançamento da pré-candidatura a prefeita da empresária Cleide do Salão.

O evento aconteceu na noite de Sábado (01/02), no barracão da Comunidade Divino Pai Eterno, no Setor Remor, com a presença do presidente estadual do partido, Deputado Estadual Raimundo Santos, do presidente municipal Isnaldo Alves e centenas de filiados.

Na oportunidade foi oficializada pelo Deputado Raimundo Santos a pré-candidatura para prefeita de Rio Maria de Cleide do Salão.

Certeza que, Cleide do Salão é e nossa absoluta pré-candidata a prefeita pelo patriota 51, o que ela precisar, terá o meu apoio e do partido para concorrer as próximas eleições para prefeito desse município.” Afirmou o presidente estadual do Patriota, Dep. Raimundo Santos em entrevista.

“Estou muito feliz por que agora o povo de Rio Maria pode contar com uma pré-candidata que quer vencer e mudar a história do nosso município, colocando a cidade e zona rural no mapa do desenvolvimento e progresso, na saúde, na educação e na infraestrutura, quero muito ajudar meu povo do meu município que conheço a 40 anos que resido aqui.” Afirmou em entrevista a empresária Cleide do Salão. (Charlon Arraes/Rio Maria em Foco)