governador do Pará, Helder Barbalho, comunicou que o primeiro caso confirmado de coronavírus no Estado foi importado do Rio de Janeiro: o paciente, de 37 anos, passou o carnaval na capital carioca e apresentou os sintomas logo após voltar a Belém.

Helder esclareceu também que há 19 casos em análise no Pará e apenas um confirmado. Outros 7 casos que estavam sendo analisados simultaneamente foram descartados pelo Instituto Evandro Chagas.

“O caso foi importado do Rio de Janeiro. E isso merece destaque porque não estamos tratando de um caso de circulação interna”, esclareceu Helder durante a coletiva.

Ainda segundo o governador do Pará, logo apresentar os sintomas, o paciente de 37 anos procurou um laboratório e um hospital privados. Ele ficou internado e recebeu alta na manhã de hoje. Pouco depois, recebeu o resultado positivo para coronavírus.

O governador falou com o paciente por telefone, e o estado de saúde dele é considerado estável. Familiares e pessoas próximas do paciente estão sendo monitoradas.