Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou, na tarde desta quarta-feira (01), a primeira morte por Covid-19 no Pará. A morte ocorreu no dia 19 de março, na vila de Alter do Chão, Santarém.

A vítima foi uma idosa de 87 anos, que se encontrava acamada em domicílio há 10 anos e teve contato com pessoas vindas de fora do Pará.

De acordo com informações da Sespa, a amostra foi coletada e o exame foi realizado em laboratório privado e somente foi notificado à secretaria municipal de saúde de Santarém após o óbito. Informada, apenas no dia 25 de março, a Sespa conduziu inquérito epidemiológico e concluiu por validar o óbito por Covid-19.

O governador Helder Barbalho utilizou as redes sociais para lamentar o falecimento da idosa e prestar solidariedade aos familiares.

Helder Barbalho ✔@helderbarbalho É com muita tristeza que comunicamos esta notícia. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Tenham a certeza de que nós continuaremos fazendo de tudo pra garantir conforto social a cada um que mora no Pará. Nosso trabalho é para que não possamos viver outras vezes este momento.