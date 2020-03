Mais dois casos de Covid-19 foram confirmados no Pará, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), às 11h, desta quarta-feira (25).

Segundo a Sespa, as vítimas são uma mulher de 35 anos, de Ananindeua, que esteve em São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal e o esposo dela, de 42 anos. Ambos estão em isolamento domiciliar.

Ainda de acordo com a Sespa, os casos são de pessoas que se infectaram com Covid-19 e não estiveram em nenhum país ou estado com registro da doença, mas tiveram contato com outro paciente infectado.

CASOS NO PARÁ

O primeiro caso foi confirmado na semana passada. O paciente é um homem de 37, que está em isolamento domiciliar. Segundo a Sespa, o paciente foi contagiado com a doença no estado do Rio de Janeiro, durante o período do Carnaval. Seu estado de saúde é estável.

O segundo caso confirmado foi de uma mulher de 36 anos. De acordo com a Sespa, a paciente esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo e, chegou a Belém no dia 14 de março.

Dois outros casos foram confirmados ontem. Uma mulher de 44 anos, que chegou em Belém no dia 16 de março após estar no Rio de Janeiro e fazer conexão em São Paulo. E um homem de 53 anos, que também chegou a Belém no dia 16 de março, após participar de um evento em São Paulo, no qual outros casos foram positivados.

O quinto caso foi confirmado no início da tarde de ontem. A vítima é uma mulher de 29 anos, do município de Marabá. Segundo a Sespa, ela estava em São Paulo e retornou ao Pará no dia 16 de março.

