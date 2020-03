A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) acaba de confirmar o segundo caso de Covid-19 do Pará.

A paciente é uma mulher de 36 anos que chegou a Belém no dia 14/03. Ela esteve no RJ e SP.

A paciente apresentou tosse, febre e dores no corpo. O estado de saúde da mulher é estável e não teve internação hospitalar.

Ela está em isolamento domiciliar.

O primeiro caso foi confirmado em Belém na quarta-feira (18), em um homem tem 37 anos.

O anúncio referente ao segundo caso foi feito há pouco pela conta oficial da Sespa no Twitter. (Luciana Marschall)

http://www.xinguaraativa.com.br/wp-content/uploads/2020/03/novo-coronavirus-07022020172510409.jpeg

http://www.xinguaraativa.com.br/wp-content/uploads/2020/03/novo-coronavirus-07022020172510409-150x150.jpeg

Destaques

Pará

Saúde

Pará confirma segundo caso de Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) acaba de confirmar o segundo caso de Covid-19 do Pará. A paciente é uma mulher de 36 anos que chegou a Belém no dia 14/03. Ela esteve no RJ e SP. A paciente apresentou tosse, febre e dores no corpo. O estado de saúde...