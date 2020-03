Já o quinto caso é uma mulher de 29 anos , do município de Marabá, que estava em São Paulo e retornou ao Pará no dia 16 de março.

O primeiro caso foi confirmado na semana passada . É um homem de 37, que está em isolamento domiciliar. O segundo caso confirmado foi de uma mulher de 36 anos que estava no Rio de Janeiro e em São Paulo e chegou a Belém no dia 14 de março.

O exame foi realizado por um laboratório da rede privada de acordo com as normas da Agência Nacional de Saúde (ANS).

estado do Pará registrou, na noite desta quarta-feira (25), mais dois casos do novo Coronavírus (Covid-19). O anúncio foi feito pelo prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, nas redes sociais. Agora, são nove casos confirmados no estado.

Pará aumenta para nove o número de casos confirmados do novo Coronavírus

