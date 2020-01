Cinco votos garantiram a vitória da chapa 01 “Força e União”, para o biênio 2020/2022, no Grêmio de Xinguara, sul do Pará. Ao todo, 59 votos foram registrados e contabilizados 32 para a chapa 01 contra 27 para a chapa 02. As eleições ocorreram na sede do 17° Batalhão de Polícia Militar, no horário de 08h às 17h.

A nova diretoria é composta pelo o soldado PM Ref. Jeovane Soares Fernandes, presidente, cabo PM Alex Cristian Oeiras Barata, secretário e o cabo PM Denny Augusto Bitencourt Borges, tesoureiro, eles tem como prioridades as construções de quiosques, reativação da piscina do Grêmio de Xinguara e o controle da portaria, priorizando o uso do grêmio para os associados e seus dependentes.

A eleição foi presidida pela a cabo PM Karla Cristina Mota de Souza, presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros Militares do Pará, secretariada pelo cabo PM Campelo, diretor de interior e pelo o cabo P. Lima, diretor administrativo e foi acompanhada pelo o sargento Pereira, diretor financeiro da ACSPMBMPA.

Para a cabo PM Karla Cristina Mota de Souza, “as eleições ocorreram de forma tranquila e dentro da normalidade”, afirmou a presidente. O pleito ocorreu nesta segunda-feira, 20.

CAFÉ DA MANHA – A Diretoria Executiva da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros Militares do Pará promoveu para os policiais militares associados do 17° Batalhão de Polícia Militar, um delicioso café da manhã.

