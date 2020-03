Todos os passageiros foram convidados a passar 14 dias em quarentena em casa, mas as autoridades querem que elas sejam informadas de que foram registrados casos da doença entre os que estavam no cruzeiro.

As autoridades australianas também estão rastreando mais de 2,6 mil pessoas que desembarcaram de um navio da Ruby Princess na quinta-feira (19), depois que três passageiros e um membro da tripulação tiveram resultado positivo para Covid-19, a doença provada pelo novo coronavírus.

A Austrália decidiu fechar os acessos a comunidades aborígenes remotas com o objetivo de evitar que o Covid-19 atinja populações vulneráveis, que poderiam ser devastadas rapidamente.

Nos Estados Unidos, 44 milhões de moradores da Califórnia foram orientados a não deixar suas casas para evitar a propagação do vírus. Essa é a primeira iniciativa desse tipo em território americano. No país inteiro, mais de 14 mil foram infectados, ainda segundo a universidade.

Mais de 220 mil foram infectados e mais de 10 mil morreram por causa do novo coronavírus, o Sars-Cov-2, em todo o mundo, de acordo com a universidade americana Johns Hopkins.

http://www.xinguaraativa.com.br/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus_covid-19-750x375.jpg

http://www.xinguaraativa.com.br/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus_covid-19-750x375-150x150.jpg

Mundo

Mortes por coronavírus passam de 10 mil no mundo

Mais de 220 mil foram infectados e mais de 10 mil morreram por causa do novo coronavírus, o Sars-Cov-2, em todo o mundo, de acordo com a universidade americana Johns Hopkins. Nos Estados Unidos, 44 milhões de moradores da Califórnia foram orientados a não deixar suas casas para evitar a propagação do vírus....