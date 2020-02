O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Pará (MPPA), em conjunto com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI-PA), realiza nesta quinta-feira, 30, operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão em São Félix do Xingu, no sul do Pará.

A operação investiga fraudes com recursos federais na Prefeitura do município. Os agentes estão realizando prisões e fazendo buscas e apreensões em endereços de empresas que seriam fantasmas e dentro do prédio da prefeitura e órgãos municipais.

Até o momento duas pessoas foram presas. O Ministério Público informou que irá divulgar ao final da operação mais detalhes sobre o caso. A Prefeitura ainda não se posicionou.

(Tina Santos/ o portal de carajás)