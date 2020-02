erca de 600 mil alunos da rede estadual de ensino voltam às aulas nesta segunda-feira (03). Pela primeira vez, a rede terá calendário letivo unificado, ou seja, iniciando as aulas no mesmo dia em todas as 982 mil escolas do estado.

Do total de alunos, aproximadamente 1.000 estudarão em escolas estaduais pela primeira vez.

A volta às aulas deste ano será de acolhida para pais e estudantes. Em várias unidades de ensino, diretores e professores preparam uma acolhida na chegada dos alunos.

Para garantir o mínimo de 200 dias letivos, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) distribuiu às escolas o cronograma de aulas que deverá ser cumprido obrigatoriamente em todas as Unidades até 29 de dezembro.

APRENDIZAGEM

Entre as novidades deste ano, está a realização de três avaliações diagnósticas nos meses de março, junho e dezembro, respectivamente. São provas que vão avaliar o perfil de aprendizagem de cada aluno no início, no percurso e no final do ano letivo.

“Queremos que a escola saiba e monitore permanentemente as aprendizagens dos alunos no início e ao final da série/ano”, explica a secretária-adjunta de ensino da Seduc, Ana Paula Renato.

Outra novidade é a Semana da Família na Escola que ocorrerá ao longo ano. A intenção da Seduc é incentivar os pais e responsáveis a serem mais participativos no processo de escolaridade dos filhos.

Além disso, o ano de 2020 marca o início da implementação da nova Base Comum Curricular (BNCC) para todas as escolas de Ensino Fundamental e em algumas escolas de Ensino Médio.

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica e tem entre as suas premissas o protagonismo dos alunos.