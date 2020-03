Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (SINEP-PA) se reuniu, na noite desta segunda-feira (16), para decidir qual medida será adotada pelo ensino particular a fim de prevenir o surto de coronavírus.

A decisão será divulgada na manhã de terça-feira (16) via nota oficial emitida pelo SINEP-PA. Segundo a assessoria de imprensa do sindicato, independe da decisão tomada pelo órgão sobre paralisar ou não as aulas, as escolas terão autonomia para decidir.

JÁ PARARAM

O Sistema Educacional Acropóle, de Belém, publicou, nesta segunda-feira (16), uma nota que confirma a paralisação das aulas a partir da próxima terça-feira (16), até o dia 30 de março, por orientação do SINEP-PA, apesar do sindicato não ter divulgado um veredito definitivo.