Foi inaugurado no município paraense de Xinguara um dos maiores empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida no país. Na manhã desta quinta-feira, 13, foram entregues as chaves de 400 casas do Residencial Jardim Tropical I, II, III e IV. Ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho, e do prefeito municipal Osvaldinho Assunção, o senador Zequinha Marinho enfatizou seu compromisso em “continuar lutando pela melhoria da vida (dos paraenses) aqui nessa região e em todo o Estado do Pará”.

Iniciadas em janeiro de 2018, as obras do Residencial Jardim Tropical foram concluídas no final do ano passado. Tiveram um custo de mais de R$ 24 milhões, investimento do governo federal. Por meio do programa Minha Casa Minha Vida, o governo cria facilidades para que a população de baixa renda tenha condições para adquirir sua residência. Cada casa do Jardim Tropical está avaliada em R$ 60 mil, considerando a construção, o terreno e a infraestrutura do local.

Orçamento – No Senado, Zequinha Marinho tem trabalhado para que mais brasileiros possam ter acesso a uma moradia digna. No ano passado, foi o relator da Receita do Orçamento de 2020 e garantiu folga orçamentária de R$ 7 bilhões para o governo federal investir mais em obras e serviços públicos. Dentre esse volume de recursos disponíveis, estão os R$ 47 milhões utilizados para destravar as obras do Minha Casa Minha Vida no país. Conforme anunciado pelo novo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o recurso deverá ser liberado até amanhã (14).