A secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Xinguara divulgou, nessa quarta-feira, 15, as datas para a vistoria das unidades habitacionais dos empreendimentos Jardim Tropical I, II, III e IV do programa Minha Casa, Minha Vida.

A construtora responsável pela obra, a Amec, pretende vistoriar 100 casas por dia.

Para agilizar, o departamento habitacional do município dividiu os contemplados em quatro grupos que farão a vistoria a partir do próximo dia 20.

Cronograma

No dia 20/01 (100 unidades): 50 pela manhã (07:00h às 11:30h) e 50 à tarde ( 13:00h às 16:30h) – Somente os beneficiários do Jardim Tropical I;

No dia 21/01 (100 unidades): 50 pela manhã (07:00h às 11:30h) e 50 à tarde ( 13:00h às 16:30h) – Somente os beneficiários do Jardim Tropical II;

No dia 22/01 (100 unidades): 50 pela manhã (07:00h às 11:30h) e 50 à tarde ( 13:00h às 16:30h) – Somente os beneficiários do Jardim Tropical III;

No dia 23/01 (100 unidades): 50 pela manhã (07:00h às 11:30h) e 50 à tarde ( 13:00h às 16:30h) – Somente os beneficiários do Jardim Tropical IV;

No dia 24/01: data reservada para atender aos beneficiários que, por ventura, não compareçam nas datas marcadas.

Relação dos beneficiários para a vistoria.

Clique aqui —> RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS PARA VISTORIAS

Processo de seleção

O programa Minha Casa, Minha Vida, referente aos empreendimentos Jardim Tropical I, II, III e IV começou no ano de 2017 com mais de 1500 inscritos, passou por quatro etapas e seguiu com 610 famílias que foram divididas em quatro grupos, de acordo com os setores do residencial, no sorteio realizado, em novembro de 2019, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania com o suporte da Caixa Econômica Federal.

A lista foi divulgada e enviada para a Caixa, que classificou os cadastros de acordo com a escala de critérios do programa e enviou de volta ao departamento de habitação municipal que fez, no último dia 10, o sorteio por unidade.

O programa

O Minha Casa, Minha Vida é um subsídio do Governo Federal para que pessoas de baixa renda possam comprar um imóvel. Cada casa do Jardim Tropical está avaliada em R$ 60.000, 00 (sessenta mil reais), considerando a construção, o terreno e a infraestrutura do local. Os contemplados terão um prazo de dez anos para pagar cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). De acordo com a renda mensal da família, as parcelas devem variar de R$ 80,00 (oitenta reais) a R$ 200,00 (duzentos reais).